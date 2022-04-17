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قناة النهار

رمضان 2022 : هكذا تخرج زكاة الفطر و هذا هو وقت إخراجها

بقلم قناة النهار
رمضان 2022 : هكذا تخرج زكاة الفطر و هذا هو وقت إخراجها
مجتمع
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رمضان 2022 : هكذا تخرج زكاة الفطر و هذا هو وقت إخراجها

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