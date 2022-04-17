قناة النهار رمضان 2022 : هكذا تخرج زكاة الفطر و هذا هو وقت إخراجها بقلم قناة النهار نشر في 17 أفريل 2022 - 18:04 مجتمع شارك غرِّد أرسل 362 0 رمضان 2022 : هكذا تخرج زكاة الفطر و هذا هو وقت إخراجها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8PNlc برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا دير النية: "خونو فلبورتفاي"..بنات الجزاير بيعوه وماخافوش منو قناة النهار 10 أفريل السفير الروسي: إذا أراد الرئيس الأوكراني مقابلة بوتين عليه الموافقة على مطالبنا قناة النهار 31 مارس "منابر السلام : "توبوا إلى الله مالم تغرغروا قناة النهار 03 أفريل يوميات الفلاحين في رمضان.. عمل وعمل ولا سبيل للراحة رغم الصوم قناة النهار 11 أفريل نبيل شيالي: نجاح مسلسل بنت البلاد هو البساطة وحكايات مقتبسة من واقع العائلة الجزائرية قناة النهار 16 أفريل مباشر من ملعب تشاكر: الحاجة تصنع أجواء من الحماس مع المناصرين ساعات قبل المباراة الحاسمة قناة النهار 29 مارس "يحي طبيش" يعترف.. لي كاميرا كاشي كامل لي داروهملي فقت بيهم ونكمل فيهم عادي قناة النهار 06 أفريل موت بابا خلاني مانركزش في قرايتي وأنا حابة نفرح عايلتي بالنجاح في البكالوريا..عاونيني قناة النهار 14 أفريل لوكان ماجيتش أنا: على طريقة الشاف نصرت الكوتش سمير بن عيسى خدمنا "تاكوس" يشهي قناة النهار 13 أفريل عمي بومدين بعدما ظروف الحياة خلاتو يطلق.. مرتو مازلها طل وتحوس عليه قناة النهار 14 أفريل