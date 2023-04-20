رمضان 2023.. استفادة المحبوسين وذويهم من زكاة الفطر

يستفيد عدد من المحبوسين وذويهم من زكاة الفطر وملابس العيد لهذه السنة وذلك في إطار العملية التضامنية. التي تجمع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

كما أوضح مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، قادة بلغيتري فضلون، أنّ مصالحه أرسلت قائمة المحبوسين المعوزين. وعائلاتهم إلى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني لتمكينهم من الاستفادة من أموال زكاة الفطر.

وأبرز أنّ المحبوسين سيستفيدون من هذه المبالغ المالية في إطار الإجراء المعروف بـ “القنوة”. وذلك من أجل تمكينهم من اقتناء بعض المستلزمات من الدكاكين المتواجدة على مستوى المؤسسات العقابية. حيث ترسل هذه المبالغ عن طريق الحوالات البريدية.

وتابع فضلون: “ستستفيد عائلاتهم من مبالغ مالية وكسوة العيد، حيث ستوجه إلى مقار سكناتهم، بمساهمة فعاليات المجتمع المدني”. مشيرًا إلى أنّ فئة المُفرج عنهم سيستفيدون كذلك من هذه التدابير التضامنية، وذلك عن طريق المصالح الخارجية للمديرية العامة لإدارة السجون. التي تتولى مرافقة هذه الشريحة من المجتمع.

وذكر المسؤول ذاته أنّ مصالحه تمكنت من توزيع عدد معتبر من الطرود الغذائية خلال الشهر الفضيل على عائلات المحبوسين. وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على غرار الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أنّ المديرية العامة لإدارة السجون اتخذت جملة من التدابير والإجراءات التضامنية والإنسانية مع المحبوسين خلال شهر رمضان. منها دعم وجبة الإفطار بأطباق جزائرية تتلاءم مع المناسبة, إلى جانب الرفع من حجم الطرد الغذائي الموجه للنزلاء. وكذا تكثيف الاتصالات الهاتفية بين المحبوسين وذويهم.

كما أضاف المسؤول نفسه أنّ المديرية العامة لإدارة السجون نظّمت مسابقات دينية وثقافية وإفطار جماعي بمشاركة الجمعيات والكشافة الإسلامية. بغية خلق جو روحاني داخل المؤسسات العقابية. وبالتالي دعم البرامج التربوية والتكوينية الهادفة -كما قال- إلى تصويب سلوك المحبوسين ومساعدتهم على إعادة إدماجهم مجتمعيا. مشيرًا إلى أنّ 150 محبوسًا تمكنوا من حفظ القرآن الكريم هذه السنة. في إطار الطبعة الـ 13 للمسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم بالمؤسسات العقابية.