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قناة النهار

رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم

بقلم النهار أونلاين
رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم
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في الوقت الذي يتزاحم الكثيرون التزاحم في الأسواق لشراء كسوة العيد. فضل الآخرون لخياطة الملابس حسب أذواقهم.

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