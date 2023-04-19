قناة النهار رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم بقلم النهار أونلاين نشر في 19 أفريل 2023 - 11:18 شارك غرِّد أرسل 27 0 في الوقت الذي يتزاحم الكثيرون التزاحم في الأسواق لشراء كسوة العيد. فضل الآخرون لخياطة الملابس حسب أذواقهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EGL5c اقرأ أيضا ترسانة مشاريع القوانين تحرك مجلس الأمة.. كسر لركود رمضان قناة النهار 07 أفريل فرقة "djmawi africa" يكشفون عن أفضل حفلاتهم عبر العديد من دول العالم قناة النهار 08 أفريل أمال وهبي وعبد القادير جريو دارو حالة ضد فرقة الداي قناة النهار 02 أفريل سمير ميستر يكشف ما دار بينه وبين كريمو بطل "الدامة" حول دور رضا قناة النهار 18 أفريل زهرة.. فنانة برعمة تبدع في الغناء والعزف قناة النهار 06 أفريل شاهد.. ما قالته فاطمة بلحميسي حول دورها في فيلم "Papicha" قناة النهار 09 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 19 | خميسي قناة النهار 10 أفريل أمين بومدين: الممثلة الجزائرية عمرها ما غابت عن الشاشة وهي حاضرة بقوة قناة النهار 10 أفريل نسيمة جعفر باي: المشاهد الجزائري أصبح يطلب اللمسة التقنية في الأعمال الفنية ويجب أن تكون مستقبلا قناة النهار 13 أفريل رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋/ سكالوب فارسي بالشومبينيون و السلق 🤭 الكنافة قناة النهار 04 أفريل