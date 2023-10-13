رمضان 2024.. أحمد مكي يبدأ تصوير مسلسل “الكبير أوي 8”

بدأ النجم أحمد مكي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “الكبير 8” للعرض في رمضان المقبل 2024.

وصور مكى أول أمس عدة مشاهد في الديكور الاساسي للعمل. ومن المقرر أن يتنقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة.

وعرض العام الماضى الجزء السابع من مسلسل “الكبير” وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة. حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما. بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع. يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش في المزاريطة. فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية. ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع في العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.