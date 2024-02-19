رمضان 2024: حسن الرداد في صراع مع أحمد زاهر بمسلسل “محارب”

روج النجم أحمد زاهر لشخصيته في مسلسله الجديد “محارب”، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني 2024.

ونشر أحمد زاهر، البوستر الدعائي للمسلسل، معلقا: “بسم الله توكلنا على الله مسلسل محارب رمضان 2024. تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، التوفيق من عندك يا رب”.

ويضم مسلسل محارب عددًا من نجوم الفن بجانب حسن الرداد، أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي. تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان. كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي. محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

وأظهر المسلسل صراعا كبيرا بين حسن الرداد وأحمد زاهر في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار شعبى.

كما أوضح البرومو أن منة فضالى تتعرض لحزن شديد بسبب أن زوجها مطلوب من أعدائه.

وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة. وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.