رمضان 2024 يجمع أمل عرفة وعبد المنعم عمايري مُجددا

أعلنت شركة الأدهم للإنتاج الفني، عن البوسترات الرسمية للمسلسل السوري الاجتماعي “أغمض عينيك” الذي سيكون حاضراً ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2024.

ومسلسل “أغمض عينيك” من بطولة كل من النجوم منى واصف، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أحمد الأحمد، فايز قزق وآخرين.

واللافت في الأمر أن النجوم عبد المنعم عمايري و أمل عرفة لم يجتمعوا في عمل درامي واحد منذ العام 2011. وبالتحديد في مسلسل “الزعيم”.

ويشمل العمل أيضاً حضور النجمة السورية القديرة منى واصف في الدراما السورية الخالصة بعد غيابها لسنوات عديدة.

وتدور قصة العمل تفي إطار إنساني وحكايا تلامس المجتمع بكل تفاصيله. وتتناول بشكل أساسي العلاقة بين طفل مصاب باضطراب طيف التوحد (فقد عائلته) ورجل مسن قام بالاعتناء به وتربيته وحمايته.