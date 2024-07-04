رمضان 2025.. انطلاق التحضير للجزء الثاني لمسلسل “العتاولة”

كشف المخرج المصري أحمد خالد موسى عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل العتاولة. بعد ردود الأفعال الطيبة التي حققها العمل في الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي.

وقال “عندما قرّرنا تقديم مسلسل (العتاولة)، لم يدر في ذهننا حينها تقديم جزء ثان. كما تمت الاستعانة بالكاتب مصطفى جمال هاشم، الذي جاء بفكرٍ جديد، وهذا سيكون في صالح العمل”.

وبدأت الشركة في التعاقد مع النجوم المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”. والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل، حيث كان طارق لطفي أوّلهم.

وحدّدت الشركة المنتجة للمسلسل موعد البدء بتصويره في أكتوبر المقبل.

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل “العتاولة”، كلٌ من: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة. زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدى الإتربي. مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي…، وهو من تأليف هشام جلال وإخراج أحمد خالد موسى.