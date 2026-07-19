رمضاوي يحسم وجهته نحو بالتيكا الروسي

أنهى المهاجم الجزائري، محمد رمضاوي، إجراءات انتقاله إلى نادي بالتيكا كالينينغراد الروسي، ليطوي بذلك صفحة المفاوضات التي كانت تربطه بنادي اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن نادي أتليتيك بارادو توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع اتحاد العاصمة بشأن تحويل اللاعب، كما أبدى رمضاوي موافقته على ارتداء ألوان نادي “سوسطارة”، قبل أن تتعثر الصفقة في مراحلها الأخيرة بسبب عدم توقيع إدارة النادي العاصمي على العقود النهائية، ما أدى إلى انهيارها.

وفي المقابل، نجح نادي بالتيكا الروسي في حسم الصفقة، إذ سينتقل رمضاوي مقابل 1.5 مليون دولار، مع احتفاظ نادي أتليتيك بارادو بنسبة 30 بالمائة من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ويخوض رمضاوي بذلك أول تجربة احترافية له في الدوري الروسي، بعدما كان قريبًا جدًا من تعزيز صفوف اتحاد العاصمة قبل أن تتغير وجهته في الساعات الأخيرة نحو أوروبا.