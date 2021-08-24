رمطان لعمامرة: الجزائر لن تقبل أي تدخل في شؤون تونس الداخلية

اكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، أن تونس تمر بمرحلة خاصة في تاريخها المعاصر، والجزائر تتفهم هذه الظروف وتحترم سيادة تونس واستقلالها وحرمتها الترابية.

رمطان العمامرة أكد أن الدولة الجزائرية على استعداد لمساعدة تونس ضد اي تدخل اجنبي في شؤونها، ولاتقبل ان يفرض عليها أي ضغوط او تعليمات او املاءات على تونس.

مضيفا بأن الزيارة الأخيرة التي قادته الى تونس كانت للتنسيق وتبادل المعلومات والتحاليل، مؤكدا بأنه لن يكون أي انزلاق في تونس، خصوصا أن القيادات هناك لديها من النضج السياسي والخبرة الكافية لتجنب ذلك.

يذكر أن وزير الخارجية رمطان العمامرة، قد اعلن اليوم قطع العلاقات الديبلوماسية مع المملكة المغربية.