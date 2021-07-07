عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية وشؤون الجالية في حكومة أيمن بن عبد الرحمن

وجاء تعيين رمطان لعمامرة في منصب وزير للخارجية خلفا لصبري بوقادوم الذي أنهيت مهامه من على رأس الوزارة في إطار تشكيل الحكومة الجديدة لأيمن بن عبد الرحمن.

وكان رؤمطان لعمامرة قد شغل هذا المنصب في الحكومات المتعاقبة وهو دبلوماسي جزائري شغل عدة مناصب في المنظمات الدولية والأممية.