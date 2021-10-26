رمطان لعمامرة يجري لقاءات مع عديد الأفارقة والأوروبيين

قام وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بجلسات عمل ولقاءات مع عديد من الزملاء الأفارقة والأوربيين. جرت على هامش الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وبعد اللقاءات، قال رمطان لعمامرة، إن هناك اهتمام كبير بتوثيق العلاقات مع إفريقيا ودعم جهودها لتحقيق الأمن. كذلك الاستقرار والتنمية في إطار شراكة متوازنة.

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وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي في كيغالي.

ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، “نتطلع إلى مداولات بناءة ومخرجات سياسية”.

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