رمطان لعمامرة يشرع في زيارة إلى جمهورية النيجر

يشرع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “رمطان لعمامرة” في زيارة إلى جمهورية النيجر لمدة يومين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن رمطان لعمامرة سيحظى باستقبال من طرف السلطات العليا في النيجر وعلى رأسها الرئيس محمد بازوم.

وسيتم خلال الزيارة، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة مستجدات منطقة الساحل والأزمة الليبية في ضوء نتائج اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر.

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