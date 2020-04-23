رمطان لعمامرة ينظم إلى مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الخميس عن إنضمام وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة إلى مجلس إدارة المعهد.

ونشر لعمامرة عبر صفحته على التويتر خبر إنضمامه للمعهد وقال أن هذاشرف له وسيعمل بالمساهمة في خبرته الدولية والعربية.

ويتخذ مجلس إدارةSPIRI قرارات المعهد الاستراتيجية المتعلقة بالأنشطة وجدول الأعمال والتنظيم والإدارة المالية والإدارية.

للعلم، تم تصنيف SPIPRI في المراكز الثلاثة الأولى من مراكز الفكر غير الأمريكية، تم إنشاؤه في عام 1966 للبحث في نزع السلاح وتحديد الأسلحة وفك التضارب.