رميا بالرصاص.. جريمة قتل تهز كرة القدم الفرنسية

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مقتل، لاعب نادي أوباني لكرة القدم الناشط في دوري الهواة، عادل سانتانا ميندي. بعد تعرّضه لإطلاق الرصاص في إحدى مدن مارسيليا.

وأكّدت أن اللاعب ميندي صاحب 22 سنة الذي نشأ في أكاديمية أولمبيك مارسيليا، قد تعرّض لطلقات نارية أين استقرت طلقتان في جسده أردته قتيلا.

كما قالت أن الإسعاف تنقل أثناء الحادثة في محاولة إبقاء اللاعب الشاب على قيد الحياة لكن كل الجهود باءت بالفشل.

كما عادت الصحيفة التي نقلت الخبر عن موقع نادي “أف سي أوبان” إلى تجربة اللاعب مع أكاديمية “لوام”. حينما قالت أن الهداف لعب في فئة 19 عاما سنة 2016، قبل أن ينظم إلى الفريق الرديف مباشرة.

وأكدت كذلك أن إدارة مارسيليا آنذاك رفضت التجديد له، الأمر الذي اجبر الموهبة على الرحيل ليخوض تجارب عديدة مع أندية الهواة.

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