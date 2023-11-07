رميساء بوعلام: “أتمنى أن تكون أولمبياد باريس الأفضل في تاريخ الجزائر”

عبّرت الملاكمة الجزائرية، رميساء بوعلام، عن فرحتها الشديدة بتأهلها إلى أولمبياد 2024، متمنيتا أن تكون طبعة “باريس” الأفضل في تاريخ المشاركات الجزائرية.

وقالت رميساء بوعلام. في تصريحات خصت بها الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: “أنا جد سعيدة، بالتأهل إلى الأولمبياد للمرة الثانية تواليا. بعد الأولى في طوكيو”.

مضيفة في السياق ذاته: “عملنا كثيرا، والتأهل لم يكن سهلا. ولكنه كان متوقعا خاصة بالنسبة لنا نحن الملاكمات”.

وختمت بطلة الملاكمة النسوية: “أتمنى حظا موفقا لباقي الرياضيين، وأهنئ المتأهلين، كما أتمنى أن تكون طبعة باريس الأفضل للجزائر في الأولمبياد”.