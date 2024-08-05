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الرياضة

رميساء بوعلام: “الإصابة حرمتني من التألق في أولمبياد باريس”

بقلم كريم تيغرمت
رميساء بوعلام: “الإصابة حرمتني من التألق في أولمبياد باريس”
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أرجعت الملاكمة الجزائرية، رميساء بوعلام، سبب عدم تألقها في أولمبياد باريس، للإصابة الخطيرة التي كانت تعاني منها.

وصرحت رميساء بوعلام، لقناة الجزائر الدولية: “أتأسف على نفسي، كوني كنت أتمنى أن أكون من المتحصلين على ميداليات بالنظر للمجهود الكبير الذي بذلته في التحضيرات”.

كما أضافت الملاكمة الجزائرية: “قدمت أفضل ما لدي، لكن الإصابة الخطيرة التي كنت أعاني منها، أثرت علي”.

وتابعت وميساء بوعلام: “التحكيم هو الآخر أثر على آدائي، في الجولتين الأولى والثانية، ما جعلني أفقد الأمل في التدارك خلال الجولة الثالثة”.

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