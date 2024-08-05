رميساء بوعلام: “الإصابة حرمتني من التألق في أولمبياد باريس”
بقلم كريم تيغرمت
أرجعت الملاكمة الجزائرية، رميساء بوعلام، سبب عدم تألقها في أولمبياد باريس، للإصابة الخطيرة التي كانت تعاني منها.
وصرحت رميساء بوعلام، لقناة الجزائر الدولية: “أتأسف على نفسي، كوني كنت أتمنى أن أكون من المتحصلين على ميداليات بالنظر للمجهود الكبير الذي بذلته في التحضيرات”.
كما أضافت الملاكمة الجزائرية: “قدمت أفضل ما لدي، لكن الإصابة الخطيرة التي كنت أعاني منها، أثرت علي”.
وتابعت وميساء بوعلام: “التحكيم هو الآخر أثر على آدائي، في الجولتين الأولى والثانية، ما جعلني أفقد الأمل في التدارك خلال الجولة الثالثة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/7DBLw