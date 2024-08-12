رميساء بوعلام: “ايمان خليف أسكتت الجميع بميداليتها الذهبية”
بقلم كريم تيغرمت
ثمنت الملاكمة الجزائرية رميساء بوعلام، الانجاز الذي حققته مواطنتها إيمان خليف، في الألعاب الأولمبية 2024، بباريس.
وصرحت رميساء بوعلام، اليوم الإثنين، للصحافة الوطنية: “الحمد لله ايمان خليف أظهرت الحقيقة، وأسكتت الجميع بنيلها الميدالية الذهبية”.
كما أضافت: “في أولمبياد طوكيو لم نحصد أي ميدالية، لكن رياضيينا عادو بروح جديدة في أولمبياد باريس”.
وتابعت رميساء بوعلام: “الميداليات المحصل عليها في أولمبياد باريس، حافز بالنسبة لرياضيينا في المنافسات المقبلة”.
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