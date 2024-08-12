رميساء بوعلام: “ايمان خليف أسكتت الجميع بميداليتها الذهبية”

ثمنت الملاكمة الجزائرية رميساء بوعلام، الانجاز الذي حققته مواطنتها إيمان خليف، في الألعاب الأولمبية 2024، بباريس.

وصرحت رميساء بوعلام، اليوم الإثنين، للصحافة الوطنية: “الحمد لله ايمان خليف أظهرت الحقيقة، وأسكتت الجميع بنيلها الميدالية الذهبية”.

كما أضافت: “في أولمبياد طوكيو لم نحصد أي ميدالية، لكن رياضيينا عادو بروح جديدة في أولمبياد باريس”.

وتابعت رميساء بوعلام: “الميداليات المحصل عليها في أولمبياد باريس، حافز بالنسبة لرياضيينا في المنافسات المقبلة”.