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الرياضة

رميساء بوعلام: “ايمان خليف أسكتت الجميع بميداليتها الذهبية”

بقلم كريم تيغرمت
رميساء بوعلام: “ايمان خليف أسكتت الجميع بميداليتها الذهبية”
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ثمنت الملاكمة الجزائرية رميساء بوعلام، الانجاز الذي حققته مواطنتها إيمان خليف، في الألعاب الأولمبية 2024، بباريس.

وصرحت رميساء بوعلام، اليوم الإثنين، للصحافة الوطنية: “الحمد لله ايمان خليف أظهرت الحقيقة، وأسكتت الجميع بنيلها الميدالية الذهبية”.

كما أضافت: “في أولمبياد طوكيو لم نحصد أي ميدالية، لكن رياضيينا عادو بروح جديدة في أولمبياد باريس”.

وتابعت رميساء بوعلام: “الميداليات المحصل عليها في أولمبياد باريس، حافز بالنسبة لرياضيينا في المنافسات المقبلة”.

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