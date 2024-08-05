رميساء بوعلام: “ايمان خليف ضحية وسعيت لمساندتها في إظهار الحقيقة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدثت الملاكمة الجزائرية رميساء بوعلام، عن ما تعيشه مواطنتها البطلة ايمان خليف، مؤخرا، كما كشفت رميساء بوعلام، مساعيها لمساندة خليف، في اظهار الحقيقة.
وصرحت رميساء بوعلام، لقناة الجزائر الدولية: “ايمان خليف، ضحية صراع بين الاتحادية السابقة للملاكمة، والتي تعتبر غير شرعية، مع اللجنة الاولمبية”.
كما أضافت: “سعيت اليوم من أجل مساندت خليف، واظهار الحقيقة، كوني عشت كل البطولات والمنافسات مع ايمان خليف”.
وأردفت الملاكمة الجزائرية: “نحن كشعب جزائري ممنوع بالنسبة لنا أن تكون متحولا، وايمان ولدة كفتاة، وعاشت كل حياتها كفتاة، وهي مثال للمرأة الجزائرية المثابرة”.
وختمت رميساء بوعلام: “أقول لايمان خليف بأن ثقتنا كبيرة فيها، وكما تمكنت من ادخال الملاكمة النسوية الجزائرية التاريخ بضمان ميدالية أولمبية برونزية، أتمنى أن تهدينا الميدالية الذهبية”.
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