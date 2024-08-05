رميساء بوعلام توجه صفعة للاتحاد الدولي للملاكمة “المحظور”

وجّهت الملاكمة الجزائرية، رميساء بوعلام، صفعة قوية للمنظمة غير الشرعية، التي تحمل اسم الاتحاد الدولي للملاكمة، في قضية التشويش على مواطنتها إيمان خليف.

ونظمت الهيئة غير الشرعية، اليوم الاثنين، ندوة صحفية بالعاصمة الفرنسية باريس، للحديث عن قضية إيمان خليف، عشية النزال الذي ينتظرها في نصف نهائي وزن أقل من 66 كلغ، للأولمبياد.

واجتاحت البطلة رميساء بوعلام، القاعة حاملة الراية الوطنية، من أجل التنديد بتجاوزات الهيئة المحظورة، وغير المعترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشادت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بخطوة البطلة رميساء بوعلام، التي أكدت بأن قوة الجزائريين في تلاحمهم.

وقالت: “رغم محاولة ما يسمى بالاتحاد الدولي للملاكمة (غير شرعي). منعها من دخول القاعة بطلتنا. روميساء بوعلام، تدخل القاعة حاملة العلم الوطني. وتتثير اعجاب كل الصحفيين الذين اهتموا بها اكثر من المؤتمر الصحفي المقيت.. هذه قوتنا كجزائريين في تلاحمنا”.