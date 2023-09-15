رميسياء بوعلام وايمان خليف تتوجان بذهبية الدور التصفوي المؤهل لأولمبياد باريس

أحرزت كل من رميساء بوعلام، وايمان خليف، اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية في الدورة التصفوية للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس.

ونجحت رميسياء بوعلام، في نيل هذه الميدالية، بعد فوزها في النزال النهائي لوزن (50 كلغ)، على حساب المغربية ياسمين متقي.

كما نالت إيمان خليف، ذهبيتها، نظير فوزها في النزال النهائي الذي جمعها بالملاكمة دوس سانتوس، من الموزمبيق في وزن (66 كلغ).