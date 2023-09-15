إعــــلانات
الرياضة

رميسياء بوعلام وايمان خليف تتوجان بذهبية الدور التصفوي المؤهل لأولمبياد باريس

بقلم كريم تيغرمت
رميسياء بوعلام وايمان خليف تتوجان بذهبية الدور التصفوي المؤهل لأولمبياد باريس
  • 165
  • 0

أحرزت كل من رميساء بوعلام، وايمان خليف، اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية في الدورة التصفوية للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس.

ونجحت رميسياء بوعلام، في نيل هذه الميدالية، بعد فوزها في النزال النهائي لوزن (50 كلغ)، على حساب المغربية ياسمين متقي.

كما نالت إيمان خليف، ذهبيتها، نظير فوزها في النزال النهائي الذي جمعها بالملاكمة دوس سانتوس، من الموزمبيق في وزن (66 كلغ).

رابط دائم : https://nhar.tv/jCfud
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر