رمي الحليب الطازج في عنابة.. وزارة الفلاحة توضح

نشرت وزارة الفلاحة، اليوم الخميس، توضيحات بخصوص الفيديو الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 25 أفريل. المتضمن احتجاج أحد مربي وموزع الحليب ومحاولة إتلاف الحليب الطازج أمام ملبنة “الايدوغ” بولاية عنابة.

كما أشارت وزارة الفلاحة إلى أنها بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة بنفس تاريخ نشر فيديو رمي الحليب على الساعة السادسة صباحا. وهذا من أجل التأكد من ادعاءات المربي الذي قام بهذا التصرف غير المسؤول. من خلال نشر معلومات مغلوطة ومغرضة هدفها الإساءة لحسن سير الملبنة العمومية وتغليط الرأي العام.

وافادت الوزارة في بيان لها، أن بعد المعاينة والاطلاع على التحاليل الموجودة على مستوى ملبنة “الايدوغ” تبين عدم مطابقة درجة الحموضة للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط . والممضي من طرف موزع الحليب لاسيما المادة 5 الخامسة منها. والتي أثبتت نسبة حموضة تفوق 20 بالمائة. مما يستوجب على الملبنة رفض استلام مادة الحليب من أجل الحفاظ على صحة و سلامة المستهلكين و المواطنين.

كما أوضح البيان ذاته، أن الشخص المحتج لا يحمل أي صفة قانونية ممثلا عن المربي الحقيقي. والذي كان غائبا خارج الوطن لأداء مناسك العمرة.

في حين، أشارت إلى أن موزع الحليب المعني قد استفاد من كافة أجهزة الدعم والامتيازات المادية المقدمة من طرف الدولة. سيما أجهزة وأحواض التبريد، ومساعدة مالية معتبرة لاقتناء شاحنة نقل الحليب في ظروف صحية مقبولة. و”بالنظر إلى آثار هذا التصرف الذي يعتبر سابقة خطيرة، مما أثار ردة فعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى سوء فهم لدى الرأي العام”. “بسبب هذه التصرفات اللا مسؤولة”.

وأكدت الوزارة، أن المجمع العمومي جيبلي طبقا للقانون المعمول به سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لدى الجهات القضائية. للحد من هذه التصرفات و التصريحات الكاذبة والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام.