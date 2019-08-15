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رمي مريض خارج المستشفى لإصابته بالإيدز يصدم المصريين!

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رمي مريض خارج المستشفى لإصابته بالإيدز يصدم المصريين!
بقلم نادية بن طاهر

أثارت صور لمريض مصري، يفترش الأرض خارج مستشفى في محافظة الغربية، بمصر، صدمة لدى المصريين، خاصة بعدما تبين أن المريض مصاب بالإيدز.

وحسب “موقع الحرة”، فقد ذهب المريض، الثلاثاء الماضي، لمستشفى “كفر الزيات”، طالبا الإسعاف، وبعدما تبين أنه مصاب بالإيدز، ألقي خارجا.

وأضاف ذات المصدر، أن المريض رفض التوجه بنفسه لمستشفى “حميات”، حيث يعالج مرضى الإيدز بالمحافظة.

واعترفت وزارة الصحة المصرية، بخطأ مستخدمي مستشفى “كفر الزيات”، والذين قابلوا رفض المريض بالتوجه لمستشفى آخر، بطريقة غير إنسانية.

ولكن الوزارة في نفس الوقت، نصحت المرضى المصابين بالإيدز، بالتوجه مباشرة إلى مستشفى “الحميات”، والمتواجد في أغلب محافظات مصر.

كما أمرت الوزراة بفتح تحقيق في القضية، في بيان لها، وأكدت أنها ستعمل من أجل معرفة حقيقة اصابة المريض بالإيدز، والتكفل بحالته في مستشفة “الحميات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688925

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