رهان غريب بين إبراهيموفيتش وبيكام حول مباراة انجلترا والسويد

راهن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، نظيره الإنجليزي السابق دافيد بيكام، قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم 2018، التي تجمع المنتخبين.

ونشر زلاتان، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” وجه فيها تحد مثير، لنظيره الإنجليزي دافيد بيكام، في حال فوز السويد بهذه المباراة.

وكتب زلاتان:”إذا فاز منتخب إنجلترا على السويد سأشتري لك (بيكهام) العشاء من أي مكان في العالم، وإذا فاز منتخب السويد ستشتري لي ما أريده من أحد المتاجر الشهيرة”.

ورد بيكام على تغريدة إبرا: “لو فاز منتخب السويد سأذهب معك لهذا المتجر، وتشتري ما تريده لقصرك الجديد في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “ولكن إذا فاز منتخب إنجلترا، ستحضر مباراة لإنجلترا على ملعب “ويمبلي”، وترتدي قميص المنتخب الإنجليزي”.