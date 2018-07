رهان غريب بين إبراهيموفيتش وبيكام حول مباراة انجلترا والسويد

ونشر زلاتان، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” وجه فيها تحد مثير، لنظيره الإنجليزي دافيد بيكام، في حال فوز السويد بهذه المباراة.

وكتب زلاتان:”إذا فاز منتخب إنجلترا على السويد سأشتري لك (بيكهام) العشاء من أي مكان في العالم، وإذا فاز منتخب السويد ستشتري لي ما أريده من أحد المتاجر الشهيرة”.

ورد بيكام على تغريدة إبرا: “لو فاز منتخب السويد سأذهب معك لهذا المتجر، وتشتري ما تريده لقصرك الجديد في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “ولكن إذا فاز منتخب إنجلترا، ستحضر مباراة لإنجلترا على ملعب “ويمبلي”، وترتدي قميص المنتخب الإنجليزي”.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 6, 2018