رهن مستودع وبيع أرض.. نصاب يسرق ستيني 4.5 ملايير سنتيم بالعاصمة

تعرض ستيني إلى علمية نصب طال مبلغ 4.5 ملايير سنتيم، على يد متهم موقوف يدعى “م.أسماعيل”. بعد إيهامه أنه يملك قطعة أرض للبيع بمنطقة تسالة المرجة، ومستودع للرهن بحي بلكور، ليكتشف الضحية. بعد تنقله إلى المحافظة العقارية واطلاعه على الوثائق التي قدمها المتهم بخصوص عقد الملكية بأنها مزورة.

كما انتهج المتهم خطة محكمة للإيقاع بضحيته، بعدما عرض عليه أحد الأشخاص يتواجد حاليا في حالة فرار يدعى ” قادري”. منتحلا صفة “سيد احمد” عن طريق تقديم هوية مزورة،على أساس أن الأخير يعد صهره وهو من وكّله على عملية البيع.

في حين مثل المتهم الموقوف أمام الغرفة الجزائية السادسة اليوم الاثنين، لمواجهة تهمة النصب. استئنافا للحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس والقاضي بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار، مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار.

وأمام مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، تمسك المتهم بإنكار ونفي كل ما نسب إليه من تهم. مصرحا لهيئة المحكمة بأنه لم ينصب على شخص الضحية الماثلة أمام هيئة المجلس. وأن الحقيقة تتلخص في أنه قام بجلب المتهم الفار ” قادري” إلى الضحية لأجل صفقة رهن مستودع. وأن إجراءات الاكتتاب جرت بينهما، في مكتب الموثق ولقد تم استدعاؤه كشاهد لا أكثر. كما أضاف أن المبلغ مسكه المتهم ” قادري” ولم يأخذ منه سنتيما.

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المتهم يفند التصريحات

كل ما جاء به المتهم من تصريحات فندها الضحية قطعيا، وأكد لهيئة المجلس، أنه لا يعرف المتهم الفار إطلاقا. وأن الاتفاق على رهن المستودع المذكور كان مع المتهم الحالي. حيث هذا الأخير أخبره بيوم الاكتتاب بمكتب الموثق بأن صاحب العقار متواجد خارج المكتب ولقد أوكله على إتمام إجراءات الصفقة. كما قدم بطاقة هوية باسم “سيد احمد”،وهي الوثيقة التي ثبت أنها مزورة بإطار التحقيق، وأن المتهم استعملها بغرض النصب عليه.

كما أوضح الضحية، أنه حين تنقل إلى تسالة المرجة لتفقد القطعة الأرضية لم يجد لها أثر. ولأجل التأكد أكثر اكتشف لدى مصالح المحافظة العقارية بأن المتهم الموقوف سحب الدفتر العقاري يوم واحد قبل موعد الاكتتاب.

ومن جهته دفاع الطرف المدني، طالب باسترجاع المبلغ محل النصب والمقدر بـ4.5 ملايير سنتيم. مع تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم.