روابح: “تعرضت لحملة منظمة رغم كوني إبن الوفاق”

أبدى مدرب وفاق سطيف، توفيق روابح، تأثره الشديد، بسبب ما أسماه بالحملة المنظمة التي تعرض لها مؤخرا في الوفاق.

وصرّح المدرب روابح، عقب فوزهم أمس الأحد، ضد نجم بن عكنون: “قبل أن أكون مدربا، أنا إبن الفريق، وكنت لاعبا فيه”.

كما أضاف مدرب الوفاق الرياضي السطايفي: “تعرضت لحملة منظّمة، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب وفاق سطيف، توفيق روابح، بعد فوزهم أمس الأحد، ضد مضيفهم نجم بن عكنون، بهدف دون رد، ضمن الجولة العاشرة.