روابح: “مباراتنا أمام اتحاد العاصمة ستكون قوية وعازمون على نتيجة إيجابية”

اعترف مدرب وفاق سطيف، توفيق روابح، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف اتحاد العاصمة، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وصرّح المدرب روابح، في هذا الخصوص، للصفحة الرسمية للوفاق: “مباراتنا ضد اتحاد العاصمة ستكون صعبة على الفريقين، وتطلّب تركيزا كبيرا من الناحية النفسية”.

كما أضاف: “لاعبونا عازمون على دخول هذه المباراة بقوة، من أجل العودة إلى سلسلة النتائج الايجابية، ويبقى التوفيق من الله”.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع أمسية اليوم الأربعاء، وفاق سطيف، بالضيف اتحاد العاصمة، تدخل ضمن الجولة التاسعة من البطولة المحترفة.