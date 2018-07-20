روابح مدربا جديدا لشباب بلوزداد

عينت إدارة شباب بلوزداد، المدرب توفيق روابح، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب السابق المستقيل، اليامين بوغرارة.

ويعد المدرب توفيق روابح، ثالث مدرب تتعاقد معه إدارة الشباب خلال الصيف الجاري، بعد كل من عز الدين آيت جودي، واليامين بوغرارة.

وتسعى إدارة أبناء العقيبة، لإعادة الإستقرار للعارضة الفنية للفريق، كما تعول على مدربها الجديد لتحضير الفريق استعدادا للموسم الكروي المقبل.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيستضيف نادي جمعية عين مليلة، في افتتاح البطولة الوطنية 2018-2019، حسب الرزنامة التي كشفت عنها الرابطة.