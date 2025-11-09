روابح: “مشكلة الوفاق هي تضارب المصالح الشخصية وأنا منسحب من الفريق”
أعلن مدرب وفاق سطيف، توفيق روابح، استقالته رسميا، من تدريب الفريق، معللا السبب بتضارب المصالح الشخصية بين المسؤولين، وتحميله المسؤولية.
وصرّح روابح، في ندوة صحفية: “حان الوقت من أجل اتخاذ القرار، أنا منسحب من وفاق سطيف، وأتمنى التوفيق للفريق”.
وأضاف: “المدير الرياضي للفريق، يختار دائما عشية أي مباراة، من أجل نشر أخبار تزيد الضغط على الفريق”.
وأردف: “أتأسف كثيرا على السلوكات التي حدثت، بحصر مشكلة الوفاق في شخص توفيق روابح، لذا أنا منسحب من قيادة الفريق، وسنرى ما سيقدمه الأشخاص الدين أرادو تحميلي كل المسؤولية”.
كما أضاف: “المدير الرياضي للفريق هو من أشرف على %70من الاستقدامات الصيفية، وهو من جلب المدرب، والتاريخ يسجل”.
وتابع توفيق روابح: “مشكلة وفاق سطيف، هي حرب مصالح، بعض الأطراف جاءت لخدمة مصالحها الشخصية، مدير الفريق الذي يدعي حب الوفاق، له أهداف سياسية، خارجة عن كرة القدم”.