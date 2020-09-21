رواتب تصل لـ8 مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون لرياضيي النخبة

كشف الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، عن تفاصيل المرسوم التنفيذي 213-15، الخاص برياضيي النخبة والحقوق والواجبات التي تضمنها.

وسيكون بمقدور رياضيي النخبة، الإستفادة من المنح المالية المخصصة للميداليات، إضافة لراتب شهري لمدة سنة أو سنتين.

وستصل قيمة الرواتب المُحصل، من مرتين الى ثماني مرات الأجر الوطني المضمون، وهذا حسب النتائج المُحصل عليها.

كما سيستفيد رياضيو النخبة، من تربصات داخل وخارج الوطن ومنح مُرافقة لها.

ويُشترط للحصول على هذه التحفيزات، عمل الرياضي على تحسين نتائجه، احترام التربصات، احترام القوانين الخاصة برياضي النخبة

وألحت سواكري، على ضرورة احترام قوانين الرياضة و الروح الرياضية، الامتناع عن تناول المنشطات و محاربتها.