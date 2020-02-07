رواتب خيالية للاعبين الجزائريين في “الليغ 1”

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن رواتب اللاعبين في الليغ 1 هذا الموسم وسلّطت الضوء على نجوم الأندية.

ويتقاضى إسلام سليماني نجم “موناكو” 380 ألف أورو شهريا ،ما يقارب الـ 4.5 مليون أورو سنويا، أي ما يعادل 90 مليار سنتيم سنويا.

في حين يتقاضى “أوناس” و”عطال” لاعبا “نيس”، 180 ألف أورو و150 ألف أورو على التوالي شهريا.

وهذا ما يعني راتب سنوي يقدر بـ 2.1 مليون أورو لـ “أوناس” و 1.8 مليون أورو لـ “عطال”.

في نفس السياق، يتقاضى “رياض بودبوز” لاعب “سانت إيتيان”، 190 ألف أورو شهريا أي 2.2 مليون أورو سنويا.

أما “أندي دولور” مهاجم “مونبوليي” فهو الآخر يتقاضى 120 ألف أورو شهريا أي 1.4 مليون أورو سنويا.

في حين يتقاضى “فرحات” لاعب “نيم” الفرنسي 40 ألف أورو شهريا أي ما يقارب 480 ألف أورو سنويا.