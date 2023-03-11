رواتب موظفي قطاع التربية.. الوزير يؤكد

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. كما حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. حيث خصّصت لإسداء التعليمات والتوجيهات الواجب التقيّد بها. ومتابعة مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية. وكذلك التجهيزات والهياكل ومختلف عمليات الدعم المدرسي والتي تشكّل المحاور الكبرى للدخول المدرسي 2023-2024.

في حين، تابع، عروض حول وضعية تنفيذ مديريات التربية للعمليات المرتبطة بالتسيير في الموارد المالية والمادية. الموارد البشرية، الهياكل والتجهيزات، عمليات الدعم المدرسي، وعمليات أخرى. حيث ثمّن الوزير، المجهودات المبذولة من طرف الجميع، والتي مكّنت من صب راتب شهر مارس. بتطبيق الزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

التأكيد على ضرورة التكفل بالمخلفات المالية بعنوان 2022

كما أكّد الوزير، على ضرورة التكفّل بالمخلّفات المالية بعنوان 2022. بالإضافة إلى المخلّفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023.

إضافة إلى تطبيق التدابير التي تضمنّها المنشور الخاص بضبط وضعية السكنات الوظيفية في آجالها المحددة. مع التأكد من دقّة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية، للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. للتمكن من الشروع في المرحلة الموالية من تنظيم حضيرة هذه السكنات. وصولا إلى التسيير الرقمي لمختلف العمليات المرتبطة بها.

وأمر وزير التربية، بمتابعة تنفيذ برنامج التجهيز المسجل ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز. والمعاينة الميدانية لورشات البناء خاصة بالنسبة للهياكل المدرسية المبرمجة للدخول المدرسي 2023-2024. ووضع مخطط مفصّل لمختلف عمليات تسيير الموارد البشرية. وضبطها بآجال محدّدة، تتماشى ومواعيد أجهزة الرقابة بخصوص الملفات ذات الصلة. بما يحفظ مصالح ومستحقّات المستخدمين.

كما دعا بلعابد إلى مديري التربية والإدارات المركزية، إلى الحرص على أن تجرى الحركة التنقلية للموظفين في آجالها دون أي تأخير. وكذا التحضير الجيد لكل الإجراءات المرتبطة بصب المنحة المدرسية الخاصة والمقدر بـ5000 دينار. وتكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية، في كل الأوقات، والحرص على حماية مرافق وهياكل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق مغاير، أمر الوزير، بتحضير جميع المحاور التي ستكون موضوع الندوة الوطنية المزمع عقدها يومي 18 و19 مارس 2023.