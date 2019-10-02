رواد مواقع التواصل يطلقون حملة للتضامن مع بشرى عقبي لهذا السبب!

فن وثقافة
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رواد مواقع التواصل يطلقون حملة للتضامن مع بشرى عقبي لهذا السبب!
بقلم نادية بن طاهر

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حملة لمساندة ودعم الممثلة الجزائرية بشرى عقبي، عقب محاولة تشويه سمعتها من قبل شقيقات طليقها.

وجاءت حملة “بشرى لي تقيسك تقيسنا”، للدفاع عن الفنانة الجزائرية، من محاولات إيذائها والمساس بسمعتها.

وشاركت بشرى عقبي، على خاصية “الستوري”، بصفحتها الرسمية على الأنستغرام، رسائل التضامن الكثيرة التي وصلتها من قبل جمهورها وزملائها الفنانين في إطار الحملة.

وقامت الفنانة بشرى عقبي، بمقاضاة شقيقات زوجها السابق، بعد تعرضها للسب والشتم من طرفهن، حسب ما شاركته الفنانة على “ستوري” حسابها بالأنستغرام.

بشرى عقبي

بشرى عقبي

بشرى عقبي


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