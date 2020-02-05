رواد مواقع التواصل يطلقون مبادرة جمع الأغطية البلاستيكية لمساعدة أطفال القمر

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مبادرة انسانية، بإشراف جمعية السعادة، لمساعدة أطفال القمر.

وتقوم المبادرة، على جمع الأغطية البلاستيكية لمختلف المشروبات، وإعادة رسكلتها، للمحافظة على البيئة، وإستغلال عائداتها لمساعدة أطفال القمر، على إقتناء المراهم واللباس الخاص بهم.

وتحمل المبادرة شعار ” كلنا أطفال القمر، ماترميش البوشون يحتاجو غيرك”.

وطلب مطلقو هذه المبادرة، من الجميع، تبني هذه الفكرة وتطويرها لتصبح عادة جميلة يتعلمها الأطفال داخل المدارس، لما لها من فوائد كثيرة للمرضى ولتنشئة جيل يحب الخير ويشعر بالآخرين.