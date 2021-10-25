رواندا تثمن قرار الرئيس تبون فتح سفارة جزائرية في كيغالي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بكيغالي، جلسة عمل مع نظيره الرواندي فانسون بيروتا، بحضور وفدي البلدين.

وحسب تغريدة للوزير، جمع الطرفان، استقبال أخوي ومحادثات مثمرة.وعبر بيروتا للوزير لعمامرة، بهذه المناسبة، عن امتنان وتقدير السلطات العليا لبلاده لقرار الرئيس عبد المجيد تبون فتح سفارة جزائرية في كيغالي، وهو القرار الذي من شأنه بعث نفس جديد في العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر ورواندا، فضلا عن برمجة زيارات عمل ثنائية في أقرب الآجال.

وتناول الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و رواندا، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حيال الأزمات والنزاعات التي تشهدها بعض بلدان القارة الإفريقية.

وجدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في هذا الاطار، موقف الجزائر الثابت الساعي لحلها بالطرق السلمية والرافض للتدخل الأجنبي مهما كان شكله ومصدره.

وشكّل اللقاء أيضا فرصة لاستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي حيث أبانت المحادثات بين الطرفين عن توافق في الآراء حول ضرورة توحيد الصف الإفريقي بشكل يضمن استغلال أمثل لمقومات وطاقات القارة يكفل حقها المشروع في التنمية، من خلال شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي.

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