أكد الرئيس الرواندي، بول كاغامي، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من أجل تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.

لتكون صفعة أخرى يتلقاها المخزن المغربي من دولة إفريقية في قضية الصحراء الغربية.

جاء هذا خلال استقبال الرئيس الرواندي بالعاصمة كيغالي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية “هورست كوهلر” .

حيث ناقشا معا جهود الإتحاد الإفريقي ومساهمته في إيجاد حل للقضية الصحراوية.

باعتبار أن الرئيس الرواندي سيتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الإفريقي في القمة المقبلة المقرر انعقادها من 22 الى 29 جانفي بأديس أبابا.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أن الرئيس كاغامي أكد لكوهلر دعم رواندا لجهود الأممية والإفريقية في تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية.