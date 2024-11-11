روايات الخيال.. جمهور جديد في معرض الكتاب

شهد معرض الكتاب الدولي بالجزائر إقبالاً واسعاً هذا العام من مختلف فئات المجتمع الجزائري، من طلاب وأساتذة وقراء شغوفين.

وكان موقع “النهار أونلاين”، حاضرا بالمعرض، أين لاحظنا تنوعًا لافتًا في الاهتمامات وميول الزوار نحو نوع معين من الكتب.

وكانت أروقة المعرض المكتضة، تعكس الرغبة في القراءة، والتوغل في عالم الخيال والغموض.

ولفت إنتباهنا التفاوت الكبير في الإزدحام بين مختلف أقسام الكتب. حيث لاحظنا أن الأروقة الخاصة بالكتب التاريخية والثقافية وحتى كتب الطبخ لم تشهد نفس الكثافة، رغم ما تكتسبه من قيمة تعليمية ومعرفية.

فيما كانت أروقة كتب الروايات، خصوصًا تلك التي تتناول الخيال والأساطير أو القصص الغامضة والمخيفة، تعجّ بالشباب والأطفال والكبار.

ويشير هذا المشهد إلى تغيير في اهتمامات القراء، فالروايات الخيالية أصبحت تكتسي إهتماما كبيرا من طرف القراء. لما تحمله من عوالم خيالية تعج بالمغامرات والمفاجآت. وهي أيضًا فرصة للإستكشاف والتأمل في مختلف القضايا، بأسلوب سردي ممتع.

كما لاحظنا إنتشار الكتب الروائية الحديثة التي يقدمها كُتّاب شباب استطاعوا جذب القراء بإبداعاتهم وأفكارهم. حيث أن الشباب وجدوا ضالتهم في الروايات التي تتناول قصصا مليئة بالغموض والتشويق والرعب. إذ أصبح هذا النوع أكثر جاذبية خاصة مع ما يمر به العالم من تغيرات متسارعة.