رواية “منا.. قيامة شتات الصحراء” في القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2023

تم إختيار رواية “منا .. قيامة شتات الصحراء” للروائي الجزائري الصديق حاج أحمد. ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورة 2023 , وذلك من بين 16 عملا روائيا.

وحسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء منظمو الجائزة، فقد تم الإعلان عن القائمة الطويلة للجائزة التي تضم 16 عملا روائيا. من مختلف البلدان العربية عبر الصفحة الرسمية للجائزة. حيث سيتنافس النص الروائي الجزائري “منّا .. قيامة شتات الصحراء” للصديق حاج أحمد الصادرة عن دار “الداوية” عام 2021. مع أعمال روائية أخرى على غرار “صندوق الرمل” لعائشة إبراهيم (ليبيا). “الكل يقول أحبك” لمى التلمسانى (مصر),”ليلة واحدة تكفى” لقاسم توفيق (الاردن). “حجر السعادة” لأزهر جرجيس (العراق) , “حاكمة القلعتين” لينا هويان الحسن (سوريا).

وتدور أحداث رواية “منا .. قيامة شتات الصحراء” ذات الدلالات التاريخية والسياسية والثقافية. حول المعاناة الإنسانية التي خلفها الجفاف الذي ضرب سنة 1973 شمال مالي. ولجوء سكان المنطقة الى جنوب الجزائر وليبيا.

كما يستحضر من خلالها مظاهر الحياة اليومية لأهل الصحراء موظفا التراث الصحراوي والتارقي. من خلال اسماء الشخوص والاماكن و الفضاء الصحراوي وتحيلنا كلمة “منّا” إلى مصطلح القحط و الجفاف عند الطوارق.

كما أصدر الروائي الصديق حاج أحمد الذي يشغل أستاذ التعليم العالي لمقياس اللسانيات والخطاب بكلية الآداب في جامعة أدرار. ومدير مخبر سرديات الصحراء بذات المؤسسة العلمية. ثلاثة نصوص وهي “مملكة الزيوان” (2013) و “كاماراد” (2016) و “مناّ .. قيامة شتات الصحراء” (2021).

للتذكير تأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها “مؤسسة جائزة البوكر” في لندن. كما تمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. بهدف مكافاة التميز في الأدب العربي المعاصر وتشجيع الإقبال على قراءة هذا الادب عالميا.

كما فاز الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي بجائزة البوكر العربية في طبعتها 2020. عن روايته “الديوان الإسبرطي” الصادرة عن دار ميم للنشر.