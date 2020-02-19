رواية من الثمانينات تنبأت ووصفت الكورونا بـ”سلاح الصين البيولوجي”

عادت للواجهة رواية صدرت في الثمانينيات، تحدثت عن مختبر عسكري بمدينة ووهان الصينية أنتج فيروسًا يصيب الجهاز التنفسي كسلاح بيولوجي.

وقال موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” إن رواية “The Eyes of Darkness” “عيون الظلام”، للمؤلف الأميركي الشهير دين كونتز وصدرت عام 1981، عادت للواجهة بعد تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان وإنتشاره في عدد من دول العالم، خلال الشهرين الماضيين.

وتروي “عيون الظلام” قصة الأم “كريستينا إيفانز”، التي كانت تعتقد أنّ إبنها توفي في رحلة تخييم، قبل أن تقودها عملية البحث إلى إكتشاف حقيقة ما حدث لإبنها.

أين تقود أطوار الرواية الأم في النهاية لإكتشاف أنّ إبنها ما يزال على قيد الحياة، إلّا أنّه محتجز داخل منشأة عسكرية، بعد إصابته بفيروس غامض أطلق عليه “ووهان-400″، تم تطويره في مختبر في مدينة ووهان.

ويقول كونتز في روايته إنّ الفيروس الذي جرى تطويره عسكريا يعد “سلاحًا بيولوجيًا مثاليًا” لأنّه يصيب البشر فقط، ولأنّه لا يستطيع العيش خارج جسم الإنسان لمدة تزيد عن دقيقة.