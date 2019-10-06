روباين:يجب هيكلة المؤسسات المفلسة..والقدرة الشرائية أصبحت مهددة

دعا رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين الحكومة إلى إعادة رسكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية.

وقال روبايين في تصريح لـ”النهار أونلاين”أن مجلس مساهمة الدولة كان قد صنف عدة شركات عمومية تابعة له في خانة الشركة المفلسة

وأضاف أن تقرير مجلس مساهمات الدولة خلال اجتماعه شهر نوفمبر المنصرم قد كشف عن وجود عدة مجمعات مفلسة بعدة قطاعات

وجاء على رأس هذه الشركات المفلسة شركات في قطاع الفلاحة و الدواجن بالغرب و شركات في الصناعة و السياحة على غرار رمشافي و سوناكوم و أم جي و إيميتال.

وأرجع ذات المتحدث بأن أغلب هذه المؤسسات قد وصلت لهذه الوضعية بسبب سوء التسيير.

واقترح روبايين ضرورة الإستثمار في العنصر البشري، وإقحام الشباب في قطاع الفلاحي، الذي يعتبر بديلا للبترول

وفي ذات السياق قال روبايين بأن الحلول التي أعلنتها الحكومة عن طريق وزارة المالية تعتبر حلولا ترقيعية،وهروبا للامام.

و اعتبر رئيس منظمة المؤسسات و الحرف بأن البلاد تمر بفترة صعبة وهو ما صار يهدد القدرة الشرائية للمواطن مما يستوجب اتخاذ اجراءات ميدانية حقيقية.