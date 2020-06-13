روباين لـ”النهار أونلاين”:”على شركات التأمين تعويض المؤسسات المتضررة من وباء كورونا.. سريعا”

طالب رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، اليوم السبت، شركات التأمين بعدم التنصل من مسؤوليتها بخصوص تعويض المؤسسات الخاصة المتضررة من تدابير الحجر الصحي.

وكشف روباين لـ”النهار أونلاين” بأن العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة تضررت بفعل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في سياق الحدّ من انتشار وباء “كورونا” في البلاد.

مضيفا بأن مسألة تعويض هذه المؤسسات تقع تحت مسؤولية شركات التأمين التي لا يجب عليها التهرّب والتنصل من مسؤوليتها في ذلك.

مشيرا إلى أن جل المؤسسات المتضررة بفعل تدابير الحجر الصحي مؤمّنة لدى شركات التأمين المعنية، وعليه يقع على عاتقها إجبارا تعويضها في حدود القانون.

مؤكدا بأنه قد تمّت مراسلة الوزارة الأولى بهذا الخصوص في إطار المحافظة على الاقتصاد وتطويره وإنعاشه، ويُنتظر من هذه الشركات التحرك سريعا.