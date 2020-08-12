روباين لـ”النهار أونلاين”:”يجب إعادة النظر في طريقة استيراد السوجا والذرة”

دعا رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة استيراد مادتي السوجا والذرة وكسر احتكار استيرادهما.

وكشف روباين في اتصال بـ”النهار أونلاين” بأنه يتوجب على الحكومة إعادة النظر في طريقة استيراد مادتي السوج والطرة وكسر احتكار استيراد هذين المادتين اللتين تستغلان لإنتاج أغذية الدواجن.

وأشار ذات المتحدث بأن المؤسسة الوطنية للتغذية و تربية الدواجن “أوناب”، بامكانها استيراد هاتين المادتين وبيعها للفلاحين ومربيي المواشي بطريقة مباشرة.

مضيفا بأن سعرهما تجاوز الـ 5 آلاف دينار للقنطار الواحد، فيما لا تتجاوز أسعار الدواجن 120 دينار للكيلوغرام عند الفلاح، وهو ما أصبح يهدد الفلاحين ومربي الدواجن بالإفلاس.