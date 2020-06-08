روباين لـ”النهار أونلاين”: “قطاع الفلاحة ركيزة ثابتة في إنعاش الاقتصاد الوطني”

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، بأن قطاع الفلاحة يعدّ ركيزة أساسية وثابتة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وكشف روباين في تصريح لـ”النهار أون لاين”، بأن قطاع الفلاحة أثبت وجوده وسيكون ركيزة فاعلة وحقيقية في تحسين وإنعاش حتمي لقطاع الاقتصاد في الجزائر.

مضيفا بأن الفلاحة ساهمت في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يستدعي تذليل العقبات والعراقيل التي تصادف هذا القطاع، مع ضرورة مساعدة المؤسسات الاقتصادية التابعة له.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، إنه يستوجب إعطاء نفس جديد في تسيير هذه المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الفلاحة و دعمها ، خاصة الحيوية منها، على غرار الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والديوان الوطني المهني للحوم الذي شهد تطورا ملحوظا و باقي المؤسسات.