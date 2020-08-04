روباين لـ”النهار أونلاين”: نناشد المؤسسات الخاصة مساعدة رجال الغابات في إخماد النيران

ناشد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، اليوم الثلاثاء، جميع المؤسسات الخاصة مساعدة أعوان الغابات في إخماد الحرائق المندلعة بكثرة في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصطفى روباين في اتصال له بـ”النهار أونلاين” بأن محافظة الغابات بحاجة إلى دعم من الجميع للمساهمة في مكافحة العدد الهائل من الحرائق المسجلة في الفترة الماضية.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة قيام المؤسسات الخاصة بدعم رجال الغابات وهذا من خلال توفير ألياتهم وتجهيزاتهم في إخماد الحرائق المندلعة في المناطق التي شهدت حرائق عديدة.