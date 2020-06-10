روباين لـ”النهار أونلاين”: يجب إطلاق المشاريع المتوقفة سريعا لإنعاش الاقتصاد الوطني”

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، اليوم الأربعاء، بأن اقتصاد الجزائر لن ينتعش إلا بتحريك وإطلاق المشاريع المتوقفة وتلك التي بقيت حبيسة الأدراج.

وصرّح روباين لـ”النهار أون لاين” بأن الحكومة ينتظرها عمل كبير لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة بعد اتخاذ إجراء حجر صحي دام أكثر من شهرين.

مضيفا بأن المشاريع المتوقفة وتلك التي لم ترَ النور بسبب بقائها حبيسة الأدراج، خاصة ذات الطابع السياحي، يتوجب إطلاقها سريعا لتحريك وتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وعن انخفاض أسعار البترول نتيجة انتشار وباء “كورونا” وتأثير ذلك على مداخيل البلاد الاقتصادية، قال روباين إن البديل الوحيد هي الفلاحة، أو كما سمّاها “الذهب الأخضر”.

مؤكدا بأن قطاع الفلاحة عرف تطورا وازدهارا كبيرين خلال هذه السنة خاصة، لذا يتوجب المحافظة على هذا التطور والاستقرار في المنتوج من خلال دعم مسيّري هذا القطاع الهام مع دعم المستثمرين للاستثمار في المجال الفلاحي.

وختم روباين بالتشديد على انعقاد “الثلاثية” من أجل بحث سبل تحريك الاقتصاد الوطني من خلال الخروج بقرارات تشاورية بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل.