روباين يطالب أصحاب المؤسسات بمساعدة متضرري زلزال ميلة

طالب رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، اليوم السبت، أصحاب المؤسسات مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ميلة أمس الجمعة.

وحسب الصفحة الرسمية للمنظمة على “الفايسبوك”، فقد أكد روباين بأن لجنة من المنظمة ستزور ولاية ميلة غدا الأحد بمرافقة من رؤساء منظمات وجمعيات وطنية.

داعيا في هذا السياق أصحاب المؤسسات إلى دعم إخوانهم المتضررين من الزلزال الذي ضرب الولاية بكل الوسائل والمواد الاستهلاكية اللازمة.

كما دعا مصطفى روباين أصحاب المؤسسات الخاصة إلى دعم رجال الحماية المدنية بالآلات والشاحنات لفكّ الغبن عن المتضررين.