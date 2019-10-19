 روبايين:البيروقراطية و سوء التسيير أفلسا المؤسسات وعطّلا الإستثمارات

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف بأن البيروقراطية هي من تعطل الإستثمارات على المستوى المحلي.

وقال مصطفى روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”أن العديد من ملفات الإستثمار الحساسة التي تساهم في التنمية لاتزال مجمدة في أدراج الإدارة بسبب البيروقراطية.

وأكد ذات المتحدث بأن هذه المعاملات التي يتسبب فيها بعض أعوان الإدارة يتسبب في تعطيل عجلة النمو في البلاد.

كما دعا روبايين الحكومة إلى ضرورة رسكلة ووضع نفس جديد خاصة في القطاعات والإدارات التي لها علاقة بالاستثمار.

وقال روبايين بان أغلب القطاعات التي تعاني من هذه التصرفات قطاعات الصناعة و الفلاحة خاصة و اللوجيستيك.

وأضاف بأن بعض المؤسسات لاتحتاج لضخ أموال، بل فقط لإعادة الرسكلة خاصة في المورد البشري.

كما أن العديد من المؤسسات سواء العمومية و الخاصة تعرضت للافلاس خاصة في قطاع الفلاحة ليس لشح الموارد المالية وإنما بسبب سوء التسيير