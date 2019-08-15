روبايين:هيئة تكنوقراطية لتنظيم الانتخابات والخروج من الأزمة

أعلن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف عن إقتراح مبادرة من شأنها أن تدعم مساع هيئة الحوار الوطني.

وقال مصطفى روبايين في إتصال مع “النهار أونلاين” أنه بصدد التحضير لإقتراح من أجل توسيع ندوة الحوار الوطني لتشمل شخصيات وطنية و تكنوقراطية.

وحسب ذات المتحدث يجب على هيئة الحوار أن تتوسع وتتضمن محامين و حقوقيين، رؤساء منظمات و جمعيات غير متحزبين ولم يكنوا مع النظام السابق.

وأضاف يجب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تكون مهمتها تحديد موعد الإنتخابات والإشراف على عملية التنظيم و المراقبة للإستحقاقات.

وسيتم حسب روبايين تشكيل جملة من الإقتراحات في إطار هذه المبادرة لإرسالها لعدد من الشخصيات الوطنية و المسؤولين و على رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وحذر روبايين من طول الأزمة السياسية التي شلت بطريقة غير مباشرة الحركية الإقتصادية، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية قد تضرب البلاد مع الدخول الإجتماعي.

وشدد روبايين في الأخير على ضرورة الذهاب للحوار الجاد في الوقت الحالي و تفادي التجاذبات السياسية التي لا تخدم أي طرف و البلاد ككل.