روبايين: أعطينا تعليمات للمؤسسات المنتجة للمواد الغذائية ومواد التطهير لمضاعفة منتوجها

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين، أنّ منظمته قد وجهت تعليمات للمؤسسات المنتجة للمواد الغذائية واسعة الإستهلاك لمضاعفة منتوجها استجابة لأي طارئ قد تعرفه الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال روبايين في إتصال مع “النهار أونلاين”أن المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف قد وجهت مراسلة لأزيد من 4 ألاف مؤسسة منضوية تحت جناحها خاصة منها تلك المعنية بانتاج المواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج تحسبا للأيام المقبلة.

وأكد روبايين في حديثه أنه ومع ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا على مستوى التراب الوطني، قد تلجأ السلطات إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات وهو ما يستلزم من المنتجين دعم السوق الوطنية بهذه المنتجات تفاديا لأي ندرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسعار ومواجهة أي نوع من المضاربة التي قد يلجأ إليها البعض للربح السريع.

وختم روبايين كلامه بالقول بأن منظمته تعمل على التنسيق مع مصالح وزارة التجارة من أجل رفع التحدي وتسهيل عمليات التسويق والبيع.