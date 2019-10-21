روبايين: ألاف المناصب شاغرة في المؤسسات بقطاعي الصناعة والفلاحة

الوطني
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روبايين: ألاف المناصب شاغرة في المؤسسات بقطاعي الصناعة والفلاحة
بقلم عبد الرحمن سالمي

طالب رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روبايين  بضرورة فتح مناصب الشغل في المؤسسات و الإدارات العمومية.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، إن العديد من أصحاب الشهادات لازالوا بدون مناصب عمل في حين أن العديد من القطاعات لازالت فيها ألاف المناصب شاغرة.

وأضاف ذات المتحدث بأن أصحاب الشهادات العلمية و المهنية صاروا اليوم يركبون قوارب الحرقة، في حين هناك ألاف المناصب الشاغرة بعدة قطاعات

كما طالب روبايين بضرورة  إجراء إحصاء رسمي لعدد المناصب الشاغرة في القطاع العمومي، خاصة في قطاعي الصناعة  والفلاحة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715472

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