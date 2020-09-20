روبايين: اتفاقيات مع مجمعات اقتصادية عمومية لدعم الفلاحين بالجنوب

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين أن منظمته تعمل على تسهيل مهمة المستثمرين بالجنوب الجزائري خاصة في المجال الفلاحي والصناعات التحويلة

وأضاف ذات المتحدث في اتصال مع “النهار اونلاين” أنه قد تم إبرام اتفاقيات التعاون بين المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف وعدد من المجمعات الاقتصادية ذات طابع اقتصادي من بينها الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

وأشار روبايين أن الديوان سيتكفل بشراء كل المنتوج الخاص بمادة الذرى وبسعر مدعم يصل 4500 دج القنطار وهذي تعد سابقة في الجزائر

كما أعلن أيضا عن إبرام اتفاقيات لتوصيل كل مستلزمات الفلاحية وحتى الأدوية والأسمدة الكيماوية للفلاحين في أقصى الجنوب.